الرئيس الأذري يتحدث عن وقوع قتلى وجرحى إثر قصف القوات المسلحة الأرمينية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، عن "سقوط قتلى وجرحى" بين السكان والجيش عقب قصف القوات المسلحة الأرمينية لمنطقة خط التماس في قرة باغ.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف في كلمة بثتها قناة أذربيجان الرسمية "آز تي في": "بدأت القوات المسلحة الأرمنية صباح اليوم الأحد، بقصف مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق السكنية في اتجاهات مختلفة من خط التماس".

وتابع علييف: "بالإضافة إلى ذلك، جرى القصف بأسلحة مختلفة بما في ذلك أسلحة من العيار الثقيل. وهذا استفزاز عسكري آخر لأرمينيا. ونتيجة لقصف القوات الأرمينية، هناك خسائر وقعت في صفوف الجيش الأذربيجاني والسكان المدنيين".

وأضاف علييف، أن أذربيجان لن تترك تحركات أرمينيا دون رد، في الوقت الحالي تُشن ضربات على مواقع العدو ويتم تدمير المعدات العسكرية.

وفي الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأرميني قصف المستوطنات على طول خط التماس بين البلدين.

واتهمت السلطات في يريفان بدورها الجيش الأذربيجاني بشن هجوم في المنطقة وقصف أهداف مدنية.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الجهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناغورنو قرة باغ.