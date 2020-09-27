الخارجية الإيرانية: نتابع بقلق ما يدور بين أرمينيا وأذربيجان وندعو لوقف الأعمال القتالية

دعت طهران اليوم الأحد، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية على الحدود بين البلدين بشكل فوري، مطالبة ببدء حوار بين الجانبين ومبدية استعدادها لاستخدام قدراتها من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم أن: "جمهورية إيران الإسلامية تتابع بقلق وعن كثب التوترات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا"، ودعت الطرفين إلى "ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية وبدء حوار بشكل فوري".

كما تابع زاده أن :"طهران مستعدة أن تساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء محادثات بين الجانبين".

وزارة الدفاع الأذرية أعلنت في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن قواتها المسلحة شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ. وزارة الدفاع الأرمينية صرحت بأن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة". كما أعلن الجيش الأذري عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، إن قواتها المسلحة أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان "كامل المسؤولية" عما يحدث.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قرة باغ في شباط/فبراير عام 1988 ، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باخ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باخ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992 كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.