الأرجنتين... إحباط محاول تهريب شحنة مخدرات في شاحنة تقل الدجاج

ضبط قوات الأمن في الأرجنتين، أمس السبت، على أكثر من تسعة أطنان من الماريجوانا مخفية داخل شاحنة تقل الدجاج.

ووفقا لوكالة أنباء "تيلام" الأرجنتينية أوقف ضباط الدرك في مقاطعة ميسيونس شمال شرق الأرجنتين شاحنة تقل دجاج للتحقق من الوثائق، واشتبه العملاء في وجود مخدرات بسبب سلوك كلب الكشف على المخدرات وقاموا بتفتيش الشاحنة والعثور على شحنة المخدرات.

وبحسب الوكالة: "عثر قوات الأمن على 487 كيسًا ملفوفًا في أكياس سوداء تنبعث منها رائحة نفاذة تشبه رائحة الماريجوانا".

وبحسب المعطيات الأولية، بلغ الوزن الإجمالي للمخدرات المضبوطة 9741 كيلوغراما.

وأشارت الوكالة إلى أن ضباط إنفاذ القانون احتجزوا سائق الشاحنة وراكبها، وكلاهما مواطنان برازيليان.