بعد خسائر في الأرواح... أرمينيا تعلن الاستيلاء على 11 مدرعة وعتاد من جيش أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، مساء اليوم الأحد، استيلاء القوات المسلحة لجمهورية أرتساخ (ناغورنو كاراباخ) على دبابة أذربيجانية من طراز "بي إم بي- 3" و 10 مركبات مدرعة أخرى بها عتاد عسكري.

يريفان- سبوتنيك . قالت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر "فيسبوك": "نتيجة للهجوم المضاد لوحدات جيش دفاع (ناغورنو كاراباخ)، تم الاستيلاء على 11 وحدة من المركبات المدرعة للعدو مع معداتها القتالية، بما في ذلك دبابة (بي إم بي-3)".

وفي صباح يوم الأحد، حدث تصعيد على طول خط التماس في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أغلبية أرمنية أعلنت الاستقلال عما كان يُعرف آنذاك بجمهورية أذربيجان السوفيتية في عام 1991.

وشنت أذربيجان ما وصفته بـ"الهجوم المضاد"، فيما اتهمت سلطات آرتساخ القوات الأذربيجانية بفتح النار على المدنيين والبنية التحتية المدنية في عاصمتها ستيباناكيرت، وما زالت العمليات العسكرية جارية حتى هذه المرحلة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في منطقة قرة باغ الحدودية مع أذربيجان.

دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار على الفور والعودة إلى الحوار الذي تيسره منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دون شروط مسبقة.