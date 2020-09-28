إيران... خطة برلمانية لمواجهة الحظر الأمريكي

قال يعقوب رضا زاده، عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إن اللجنة وضعت اللمسات النهائية على مشروع خطة مواجهة الحظر الأمريكي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين.

ولفت النائب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إلى أن الخطة ستعرض على البرلمان غدا الثلاثاء.

وأشار النائب، في تصريح صحفي، إلى أنه "عقب موضوع تأجيج أمريكا لتفعيل آلية الزناد بشكل غير قانوني والتي لاقت عدم ترحيب الأوروبيين والصين وروسيا ذاقت أمريكا الهزيمة مرة أخرى في مشروع مناوئ لايران".

وشدد على ضرورة وضع إيران نهاية للمؤامرات الأمريكية في الشؤون الاقتصادية والحظر.

وأكد النائب على أن لجنة الامن القومي البرلمانية تعد مشروع "مواجهة الخطوات العدائية الاقتصادية الأمريكية" بالتعاون مع وزير الخارجية ومساعديه والخبراء في الوزارات ذات الصلة ورئيس منظمة الطاقة الذرية.

وقال إن "المشروع سيصادق على مناقشته بصفة عاجلة حيث وضعت اللمسات النهائية عليه خلال اجتماع أعضاء اللجنة مساء اليوم وسينقل إلى قبة البرلمان الثلاثاء".

وأضاف النائب "المشروع سيكون ملزما للحكومة عقب المصادقة عليه في البرلمان ومجلس صيانة الدستور".

وتابع: "إيران لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي إلا أنها تخطو لمواجهة التصرفات الأمريكية العدائية بعد انسحابها من الاتفاق حيث تضم الخطة 8 مراحل تحدد الخطوات التالية التي ستنفذها إيران في هذا المجال".