وزارة الدفاع الأذربيجانية: القتال مستمر في قره باغ مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أن المعارك بين الجيش الأذربيجاني والأرميني استمرت خلال الليل في منطقة إقليم قاره باغ.

أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا قالت فيه إن "قوات معارضة حاولت استعادة المناطق التي خسرتها من خلال شن هجمات عسكرية مضادة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "لقد تم صد الهجوم بكل الوسائل المتاحة من قبل قواتنا العسكرية".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين البلدين، في وقت مبكر من صباح الأحد الفائت، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في "قره باغ"، وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

وأعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

يذكر أنه سبق وأن اندلع نزاع في قره باغ، شهر فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.

ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين هم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.