إبعاد الببغاوات من حديقة الحياة البرية في المملكة المتحدة بعد أن بدأت تشتم الزوار

كان لا بد من إعادة مجموعة من الببغاوات في حديقة حيوان إلى العزلة عندما بدأوا جميعًا في الشتائم على العملاء بعد الخروج من الحجر الصحي.

قال ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذي لمنتزه لينكولنشاير للحياة البرية، تم تبني الببغاوات الأفريقية الرمادية الخمسة من قبل حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في 15 أغسطس/آب، وتم وضعها في غرفة معًا، لكن يبدو أنها استغلت وقتها في عزلة لتعليم بعضها بعضا لغة بذيئة، مما ترك موظفي الحديقة في حالة هستيرية، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة عندما بدأت في استخدام البذاءات مع الضيوف.

قال ستيف نيكولز ، الرئيس التنفيذي في حديقة فريسكني ، إن الطيور تم وضعها في "وقت مستقطع"، لكنه اعترف على مدى السنوات الـ 25 الماضية أنه أخذ في العديد من الببغاوات "التي كانت في بعض الأحيان بها القليل من اللغة الزرقاء".

قال لـ لينكولنشاير لايف: "بين الحين والآخر ستحصل على واحد يقسم وهو أمر مضحك دائمًا، ونجده دائمًا هزليًا جدًا عندما يقسمون عليك"، ومع ذلك، مع عدم وجود شيء أفضل يمكن القيام به في العزلة، وبسبب المصادفة أن المحصول الأخير تم تبنيهم جميعًا في نفس الوقت، فقد عزلوا معًا تاركين غرفة "مليئة بالطيور البذيئة"، وتابع السيد نيكولز: "كلما أقسموا أكثر كلما ضحكت أكثر مما يدفعهم إلى أداء اليمين مرة أخرى".

قال رئيس المنتزه إنهم تعلموا أن يقسموا ويضحك كل منهم على الآخر، مما أدى إلى شيء يشبه "سيناريو نادي الرجال القديم العاملين"، في غضون 20 دقيقة من عرضها للجمهور، كانت هناك تقارير عن الببغاوات تشتم أحد العملاء، وتصاعدت الأمور بسرعة، "لقد وجدنا الأمر ممتعًا للغاية وكان العملاء بخير - لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق، أوضح السيد نيكولز: "لكننا قلقون لأن لدينا عطلة نهاية أسبوع قادمة وسيأتي الأطفال".

Inspiring architecture will transform homegrown Lincolnshire wildlife park: East Midlands-based AM2 Architects has revealed plans for extensive new facilities at Wolds Wildlife Park in Horncastle, Lincolnshire – featuring jungle-like canopies, glass… https://t.co/GfPorclaIM pic.twitter.com/rlFOwyYnxJ — Lincolnshire Today (@lincstoday) October 28, 2019

بينما ساعدت الطيور التي تنطق الشتائم على رسم الابتسامة على وجوه الجميع على الرغم من مخاوف كوفيد 19، فقد تم وضعهم في حاوية بعيدة عن الشاطئ على أمل أن يتأثروا بببغاوات أخرى للتصرف بشكل أكثر ملاءمة.

قال السيد نيكولز إن الببغاوات الأفريقية الرمادية بارعة بشكل خاص في "تعلم الأصوات من جميع أنواع الضوضاء"،الخطة الآن هي إطلاق الطيور الخمسة في مناطق منفصلة حتى لا تتمكن من تشجيع بعضها بعضا.

ومع ذلك، فقد قدر الجميع الفكاهة التي قدمتها الببغاوات المؤذية في الحديقة، لأن الوباء يعني أن المؤسسة الخيرية ستخسر على الأرجح ما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني هذا العام.

قال نيكولز: "لقد كانت سنة صعبة للغاية، لكننا المتفائلون الأبديون وليس لدينا خيار، علينا أن نواصل المضي قدمًا"، وأضاف أن كل شيء موجه نحو عيد الفصح القادم ويأملون أن تكون الأمور في "نوع من الحياة الطبيعية بحلول ذلك الوقت".

تصدرت الحديقة أيضًا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بعد انتشار مقطع فيديو لشيكو، ببغاء في الحديقة، وهو يغني أغنية بيونسيه "لو كنت صبيا".

قال السيد نيكولز إن الناس جاءوا لرؤية شيكو ثم سمعوا عن الببغاوات ذات الفم الفاسد، مما يعني أن كلاهما كان جيدًا للأعمال، "إنه مكان غير معتاد حيث تتجول فيه والناس يقسمون على أقفاص تحاول إقناع الببغاء بالرد عليهم"، وقال مازحا: إن الموقع أصبح "متنزهًا للبالغين".