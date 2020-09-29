بوتين يعرب لرئيس وزراء أرمينيا عن "قلقه الشديد" على خلفية النزاع في قره باغ

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين اليوم الثلاثاء: "بمبادرة من الجانب الأرميني ، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان".

وتم خلال المحادثة التأكيد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في قره باخ واتخاذ إجراءات لتهدئة الأزمة.

كما أعرب فلاديمير بوتين عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية هناك.

وأصدر الدوما الروسي (مجلس النواب)، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الوضع فى ناغورني قره باغ، حث فيه الأطراف المتصارعة على العودة إلى المفاوضات.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "الدوما يعلن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، ومنع تصعيد المواجهة في المنطقة، وأنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع. ويدعو نواب الدوما الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات في أقرب وقت ممكن، ومستعدون لتقديم المساعدة في الوساطة من أجل استقرار الوضع".

وأضاف البيان: "كما يعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ، حيث أدى إلى وقوع العديد من الضحايا".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين البلدين، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في "قره باغ"، وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.