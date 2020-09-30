وكالة الطاقة الذرية تعلن تفتيش موقع نووي إيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنها فتشت موقعا نوويا ثانيا في إيران.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنها فتشت الموقع الثاني مما يشتبه بأنهما موقعان نوويان سابقان في إيران بموجب اتفاقها مع طهران الشهر الماضي الذي أنهى أزمة تتعلق بدخولهما، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة: "في إطار اتفاق مع إيران لحل مشاكل تخص تنفيذ الضمانات حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخلت الوكالة هذا الأسبوع الموقع الثاني في البلاد وأخذت عينات بيئية".

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها تفقدت أحد الموقعين النوويين في إيران.

وذكرت تقارير ربع سنوية للوكالة أن إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أحد الموقعين اللذين وافقت على السماح لهما بالدخول بعد أزمة طويلة الأمد، في حين زاد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وقال أحد التقريرين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد المواقع وأخذت عينات بيئية هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.

وأفاد التقرير بأن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر في وقت لاحق خلال شهر سبتمبر 2020، في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية.

وتوصلت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتفاق يسمح للمفتشين الدوليين بدخول موقعين سريين سابقين، كانا محل خلاف بين الطرفين لأشهر.

وطلبت طهران من الوكالة عدم السعي لإجراء عمليات تفتيش بناء على ما وصفتها بمعلومات مغلوطة بشأن الموقعين.