سلوفاكيا تعلن تطبيق حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطات سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، تطبيق حالة طوارئ اعتبارًا من يوم غد الخميس، لمدة 45 يومًا، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لقناة "TA3" السلوفاكية، يمكن القرار مجلس الوزراء من تمديد نظام طوارئ لمدة تصل إلى 90 يومًا مع إمكانية تمديد إضافي.

وشدد رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوتشيتش، في تعليقه على هذا القرار، على أن تطبيق حالة الطوارئ سيساعد السلطات على التعامل مع الوضع الوبائي والحد من انتشاره.

أفادت القناة، في وقت سابق، أن مجلس الوزراء التشيكي سينظر في إدخال نظام طوارئ بسبب فيروس كورونا.

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح البشر في مختلف دول العالم، إذ تجاوزت الوفيات حاجز المليون في ظل تزايد واضح في أعداد الوفيات وتسارع في الإصابات مع ما اصطلح على تسميته الموجة الثانية من الوباء القاتل.

كشف إحصاء عن تضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب وكالة "رويترز".