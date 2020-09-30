التشيك تعيد فرض حالة الطوارئ

أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ اعتبارًا من الاثنين 5 تشرين الأول / أكتوبر مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التشيكية رومان بريتولا: "سيسمح تطبيق حالة الطوارئ بالحد من انتشار المرض، ولا سيما إشراك طلاب الطب في مساعدة الموظفين في المستشفيات، وكذلك في توزيع المواد الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها ستكون أقل صرامة من إجراءات الربيع، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم الحفاظ على اقتصاد البلاد قدر الإمكان.

في وقت سابق، أفيد أنه تم إدخال نظام طوارئ في سلوفاكيا لمدة 45 يومًا بسبب فيروس كورونا.

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح البشر في مختلف دول العالم، إذ تجاوزت الوفيات حاجز المليون في ظل تزايد واضح في أعداد الوفيات وتسارع في الإصابات مع ما اصطلح على تسميته الموجة الثانية من الوباء القاتل.

كشف إحصاء عن تضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب وكالة "رويترز".