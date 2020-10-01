زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة مملكة تونغا بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقع قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادي اليوم الخميس.

ووقع الزلزال على بعد 64.57 كيلومترات جنوب شرقي نيافو في تونغا، وعلى عمق لم يتجاوز عشرة كيلومترات تحت قاع البحر بحسب الهيئة.

Preliminary Event: M 6.7 - 64 km SE of Neiafu, Tonga https://t.co/ui0fsmutVP — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 1, 2020

وأدى وقوع الزلزال على عمق ضحل إلى تضخيم الاهتزاز وربما يتسبب في بعض الأمواج المحلية على الرغم من أن مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي قال إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد.