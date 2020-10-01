أرمينيا تقترح سحب صفة مراقب في منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان

اقترح البرلمان الأرميني، اليوم الخميس، سحب صفة مراقب في منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان، رداً على تأييدها لأذربيجان.

يريفان – سبوتنيك. وجاء في بيان على موقع البرلمان: "رداً على تصريحات أفغانستان حول دعم العدوان التركي الأذربيجاني، توجه البرلمان الأرميني رسمياً إلى إدارة الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي باقتراح بدء عملية سحب صفة مراقب من هذا البلد".

ومن الجدير بالذكر أن منظمة الأمن الجماعي تضم أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزيا، روسيا وطاجيكستان.

هذا اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق، مقاتلة تركية من طراز "إف-16" قامت بإسقاط أخرى أرمينية من طراز "سوخوي-25" في المجال الجوي لأرمينيا، ما أدى لمقتل الطيار.

هذا ودعا الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، اليوم الخميس، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد تتواصل الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه .