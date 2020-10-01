شغب في برشلونة في ذكرى سقوط إعلان كاتالونيا... صور وفيديو

اندلعت، مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، أعمال شغب واسعة النطاق وسط مدينة برشلونة، في ذكرى سقوط إعلان استقلال إقليم كاتالونيا.

وقالت صحيفة "ذا ناسيونال" الإسبانية، إن المتظاهرين حرقوا عدد من الحاويات في وسط برشلونة، ودخلوا في مصادمات مع الشرطة.

🎥 | CDR protesters try to reach the Spanish government building in Barcelona but are blocked off by police vans



Read more: https://t.co/UEmE7VMcUq pic.twitter.com/RvixrDkMH8 — Catalan News (@catalannews) September 28, 2020

​وأشارت صحيفة "يورو بريس" الإسبانية، إلى أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة "بلازا كاتالونيا"، وتصاعدت الأجواء عقب محاولة قوات مكافحة الشغب فض الاحتجاجات عن طريق الهراوات.

Els manifestants convocats pels CDR a la plaça Sant Jaume de Barcelona s’han traslladat a la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana, amb consignes en contra de les forces policials https://t.co/CSKxoiCpO8 pic.twitter.com/9YRzI4hvqk — 324.cat (@324cat) October 1, 2020

​وجاءت أعمال الشغب تلك، تلبية لدعوة الخروج في الاحتجاجات، من قبل المنظمة الانفصالية "أومنيوم كولتورال"، خاصة عقب حكم المحكمة العليا في إسبانيا، بوقف الزعيم الكتالوني المؤيد للانفصال، يواكيم تورا، عن منصبه بسبب عصيانه.

📸 | CDR activists burn a dozen of trash cans down in central Barcelona and build barricades



They play cat and mouse with the police before officers disperse the protesters and the rally comes to an end at 11pm



More on the protests: https://t.co/TuSFRLK8mW pic.twitter.com/Pgyl9eOBRM — Catalan News (@catalannews) September 28, 2020

​وقالت المحكمة إن تورا رفض الاستجابة "بشكل متكرر وبإصرار" لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو الى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية قبل الانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل 2019.

Barcelona on fire again as hundreds/thousands of members of the Committees for the Defense of the Republic (CDR) clash with the police. pic.twitter.com/nRuNPQlg4z — Emili Tàssies ||*|| (@etassies) October 1, 2020

​وتعيد تلك الاحتجاجات أجواء التوتر في كاتالونيا، والتي كانت قد اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، بسبب أحكام بالسجن على القادة الانفصاليين، لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 بتظاهرات عديدة، تخللت بعضها أعمال عنف.