صحيفة أمريكية: إصابة ترامب بكورونا أدت إلى قلب السباق الرئاسي في لحظة

اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن إصابة الرئيس الأمريكي المرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد أدت إلى قلب السباق الرئاسي في لحظة فتحت مواجهة استثنائية بين الجمهوريين والديمقراطيين على سيناريوهات مختلفة.

وأشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية إلى أنه عندما استقل الرئيس ترامب الطائرة للذهاب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني للعلاج، أعلن مساعدوه أنهم علقوا أحداث حملته وجميع فعاليات أفراد عائلته.

وأضافت الصحيفة: "في السر أعرب كبار مستشاريه عن صدمتهم من تحول الأحداث، وأعربوا عن أملهم في أن تظل أعراض ترامب خفيفة، ويمكنه على الأقل البدء في الظهور على شاشة التلفزيون الأسبوع المقبل".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".