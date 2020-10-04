مركبات مصفحة تنتشر في العاصمة البيلاروسية

انتشرت، اليوم الأحد، عربات مدرعة بالقرب من مقر إقامة رئيس بيلاروس أليكساندر لوكاشينكو، وفي أنحاء شوارع العاصمة مينسك.

ووفقا لوسائل إعلام روسية أحاطت المدرعات قصر الاستقلال، كما انتشرت حوالي 10 ناقلات جند مدرعة في المدينة، وتم تركيب معدات عسكرية وأسلاك شائكة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، غير أن المعارضة في بيلاروس اعتبرتها غير نزيهة ونتائجها مزورة. وتعتبر المعارضة أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروس لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.