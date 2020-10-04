الرئيس الأذربيجاني يعلن السيطرة على مدينة جبرائيل في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليم الأحد، السيطرة على مدينة جبرائيل الواقعة على خط التماس في ناغورني قره باغ.

باكو - سبوتنيك. وكتب علييف على موقع "تويتر": "لقد حرر الجيش الأذربيجاني اليوم مدينة جبرائيل وعدد من القرى".

وقال مدير المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد واقيف دارغاياهلي في وقت سابق، إن المعلومات التي نشرها الجانب الآخر في قره باغ، حول قصف مزعوم لمنشآت عسكرية في مدينة غنجي الأذربيجانية، هي تصريحات استفزازية وكاذبة.

وأكد دارغاياهلي، لوكالة "سبوتنيك" أن "المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول القصف المزعوم لمنشآت عسكرية في مدينة غنجي، هي استفزازية وكاذبة. حيث ونتيجة لنيران العدو، تضرر المدنيون والبنية التحتية المدنية والمباني التاريخية القديمة".

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في وقت لاحق أنه نتيجة لقصف الجانب الأرميني لمدينة غنجي، قتل شخص وأصيب أربعة بجروح.

كما أعلن رئيس ناغورني قره باغ، إنه أمر بوقف الضربة الصاروخية على المنشأة العسكرية في غنجي حتى لا تقع إصابات بين المدنيين.