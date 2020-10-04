وفاة مصمم العلامة التجارية "كينزو" بسبب فيروس كورونا

توفي الياباني كينزو تاكاد، مؤسس العلامة التجارية العالمية "كينزو"، اليوم الأحد، في فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية توفي كينزو تاكادا اليوم 4 تشرين الأول / أكتوبر في المستشفى الأمريكي في بلدة نويي سور سين الفرنسية بعد إصابته بمرض "كوفيد -19" عن عمر يناهز 81 عاما.

— Le Monde (@lemondefr) October 4, 2020

يذكر أن تاكادا ولد في محافظة هيوغو اليابانية عام 1939. وانتقل إلى باريس عام 1965 وفي عام 1970 أسس علامته التجارية الخاصة وافتتح متجرًا.

تقاعد تاكادا في عام 1999 وكان آخر عرض له في زينيث في باريس الذي حضره 4000 شخص. بعد خمس سنوات عاد تاكادا كمصمم ديكور وأطلق مفهوماً جديداً أطلق عليه إسم "جوكان كوبو".

وتقوم ماركة "كينزو" حاليًا بتصنيع الملابس الرجالية والنسائية والأطفال والاكسسوارات والعطور.