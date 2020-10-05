وزارة الدفاع الأرمينية تعرض فيديو لهجمات أذربيجان على ستيباناكيرت

نشرت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، شريط فيديو عن الضربات على عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت.

وتظهر في الفيديو ضربات على المدينة قبل سماع صوت غارة جوية. في الجزء الثاني من الفيديو، تظهر عواقب الغارة: سيارات مدنية مشوهة، منازل مدمرة، حفر نتيجة انفجار القذائف.

دوت انفجارات مرة أخرى في ضواحي ستيباناكيرت، صباح اليوم الاثنين.

ذكر البرلمان الأرميني، يوم السبت الماضي، أن عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت، قد تركت بدون كهرباء بسبب قصف القوات المسلحة الأذربيجانية للمدينة.