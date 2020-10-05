رئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها بعد اتصالها بمصاب

ونشرت فون دير لايين تغريدة على تويتر قالت فيها:"أخبروني أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي (29 سبتمبر) حضره شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقًا للقوانين، سأعزل نفسي حتى صباح الغد".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن نتيجة فحصها الذي أجرته في 1 تشرين الأول / أكتوبر أعطى نتيجة سلبية، موضحة أنها ستخضع لاختبار جديد الاثنين.

وفي وقت سابق قالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد، ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.