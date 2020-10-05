بلد يتغلب على "كورونا" للمرة الثانية ويعلن خلوه من الإصابات

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم، الاثنين، رفع القيود التي كانت قد فرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس "مرة أخرى".

وفي ظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما، قالت أرديرن، الاثنين إن الفيروس بات الآن تحت السيطرة وهنأت السكان على تحملهم حجرا ثانيا.

وصرحت زعيمة حزب العمال "لقد تمسك سكان أوكلاند ونيوزيلندا بالخطة التي نجحت مرتين، وتغلبوا على الفيروس مرة أخرى".

وإعلان جاسيندا تغلب بلادها على الفيروس ليس الأول، ففي وقت سابق أعلنت رئيسة الوزراء خلو بلادها تماماً من الإصابات بالفيروس، بعد فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر آذار/مارس وأواخر أيار/مايو، إذ ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور أكثر من 100 بدون تسجيل أي عدوى.

وأشارت أرديرن إلى أنه اعتبارا من مساء الأربعاء، سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول، وهو الساري في بقية البلاد، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

وهذا يعني أنه من الآن فصاعدا لم تعد هناك أي قيود على التجمعات العامة.