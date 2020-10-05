"أفضل مما كنت عليه قبل 20 عاما"...ترامب يكشف موعد خروجه من المستشفى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيغادر مستشفى والتر ريد العسكري، حيث كان يتلقى رعاية صحية بعد إصابته بوباء "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه يشعر بأنه أفضل مما كان عليه قبل 20 عامًا.

وكتب ترامب في تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في السادسة والنصف مساءً بتوقيت واشنطن".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وأضاف: "أشعر أنني بخير... لا تخافوا من كوفيد، ولا تجعلوه يهيمن على تفكيركم وحياتكم، لقد طورنا تحت إدارة ترامب عقارات ومعرفة جيدة بالفيروس. أشعر أنني أفضل مما كنت قبل 20 عامًا".

وتلقى ترامب نتائج الفحص، مساء الخميس، قبل ظهوره على شبكة "فوكس نيوز" في لقاء، ولم يفصح عن إصابته بالفيروس، قائلا: "سأتلقى نتائج الفحص الليلة أو صباح الغد".

وبموجب التعليمات المتبَعة في البيت الأبيض، فإن الاختبار الأكثر موثوقية الذي يفحص عينة مأخوذة من عمق ممر الأنف لا يجرَى إلا بعد ظهور إيجابية نتيجة الاختبار السريع المبدئي، ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، التزمت فحوصات الرئيس بهذا البروتوكول.

يذكر أن ترامب أعلن، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".