بعد نشر 20 مدفعا... الجيش الإيراني يوجه رسالة تحذير إلى أذربيجان وأرمينيا حول القذائف

وجه وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى كل من أذربيجان وأرمينيا على خلفية سقوط عدد من القذائف على الأراضي الإيرانية، خطأ، بسبب الصراع الدائر في قره باغ.

وشدد حاتمي في تصريحاته رفض بلاده سقوط أي قذائف على الأراضي الإيرانية عن طريق الخطأ وعدم الدقة في توجيه الإصابات جراء الاشتباكات التي تدور بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي تصريحات أدلى بها حاتمي في مدينة مشهد الإيرانية (شمال شرقي إيران)، التي تحدث فيها عن الصراع حول قره باغ، شدد على أن أمن الحدود الإيرانية "أمر سياسي وحيوي مهم جدا بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية المقتدرة"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال حاتمي: "إن قذائف سقطت عن طريق الخطأ خلال هذه الاشتباكات على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تم توجيه التحذيرات اللازمة للبلدين في هذا الصدد".

ونوه الوزير الإيراني أن بلاده تعمل على رصد متابعة النزاع في المنطقة "بدقة"، مؤكدا "أن أرواح المواطنين وأمن أراضي البلاد أمر مهم وحيوي وليس من المقبول إطلاقا سقوط قذائف على أراضي البلاد بسبب عدم الدقة والاهتمام".

وبين حاتمي عزم بلاده على اتخاذ المزيد من "التمهيدات" في حال تكرار هذه الحوادث والحالات وعدم الالتزام بالدقة من قبل الدولتين (أذربيجان وأرمينيا).

وأفاد موقع "آفيا برو"، بوقوع خطأ من قبل الجنود الأذربيجانيين، خلال قصف مدفعي على أراضي ناغورني قره باغ، تسبب بسقوط قذائف على أراضي إيران، في إحدى البلدات.

وقال الموقع أنه على الرغم من تدمير مبنيين على الأقل، إلا أنه لم يتم إصابة أي شخص.

وعرض الموقع فيديو قال إنه لمكان سقوط القذيفة، يبدو أنها قذيفة هاون، التي دمرت أحد المباني الواقعة على أراضي بلدة إيرانية.

وفقا للموقع، فقد طالبت إيران بتفسير فوري، ووعدت بالرد الفوري في حالة القصف المتكرر لأراضيها، وضع جنود الحرس الثوري الإيراني حوالي 20 قطعة من المدفعية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأذربيجانية، وثلاثين دبابة.