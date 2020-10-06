دولة أجنبية تقيم تمثالا لدبابة روسية

انتهت دولة فيتنام من إنشاء تمثال لدبابة روسية من طراز "تي-90إس"، وذلك لفضلها على القوات العسكرية الفيتنامية.

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن التمثال صنع من الخرسان، مشيرة إلى أن النسخة الخرسانية من الدبابة الروسية مزودة بالمدفع الرشاش الحقيقي بينما يخلو التمثال من جهاز الإعاقة الإلكترونية "شتورا 1" الذي تحتوي عليه دبابات "تي-90إس" التي حصلت فيتنام عليها من روسيا.

وكانت فيتنام قد حصلت من روسيا في أوقات سابقة على دبابات "تي-54" و"تي-55" و"تي-62". وتشير كل الدلائل إلى أن الدبابات الروسية نالت إعجاب الفيتناميين حتى أنهم قرروا إقامة التمثال لأحدثها.

تعتبر دبابة "تي-90إس"، وهي إحدى شقيقات دبابة "تي-90"، واحدة من الدبابات الأكثر مبيعا في العالم، وتمتلكها عشر دول.

تحصين دبابة "تي-90إم"

تستمر روسيا في تطوير دبابة "تي-90". وقد أسفرت العملية التطويرية عن ظهور عدة شقيقات لهذه الدبابة منها "تي-90إم". تتميز دبابة "تي-90إم" أولا بالبرج الجديد الذي يحتوي على مدفع مطوّر من طراز "2أ82-1إم" ونظام إدارة النيران الجديد "كالينا".

وسيتم تعزيز تحصين دبابة "تي-90إم" ضد المقذوفات المضادة بتزويدها بمنظومة "أرينا-إم" للحماية النشطة وبالمنظومة الجديدة للحماية الدينامية التي ستحل محل منظومة "ريليكت" في مقدمة الدبابة وفقا لما ذكره معهد أبحاث المدرعات.