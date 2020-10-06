بيسكوف: الكرملين يرى أن الوضع في إقليم قره باغ يتدهور

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى أن الوضع في إقليم قره باغ في تدهور، كما أعرب عن قلق موسكو بشأن الوضع هناك.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في إجابة عن سؤال عما إذا كان الكرملين قد شاهد نداء رجال الأعمال إلى الرئيس الروسي وطلبهم التدخل لوقف العمليات العسكرية في قره باغ:

"تم الإبلاغ عن جميع النداءات، والخلفية العاطفية لهذه النداءات مفهومة، وذلك على خلفية تدهور الوضع، الناس يموتون، وهو ما يعد أمرا غير مقبول...".

وأضاف بيسكوف: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن ما يحدث. ونعتقد أنه يجب على الأطراف وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري. وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.