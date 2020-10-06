بوتين يعلن تطعيم غالبية قيادات وزارة الدفاع ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الكثير من المحيطين به ومن أقاربه قاموا بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك غالبية قيادات وزارة الدفاع.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، الذي قام باستقبال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة- من أجل الحياة" الأوكراني:

وأضاف بوتين: "تم تطعيم غالبية قيادات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى".

"الكثيرون من المحيطين بي والأقارب والمقربين قاموا بأخذ اللقاح، والموظفون الذين يعملون معي. أتحث هنا عن العشرات من الناس، أعتقد أنهم نحو 50 شخصا. سبعة أو ثمانية من بينهم ارتفعت حرارتهم ارتفاعا طفيفا".

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.