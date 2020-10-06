"فيسبوك" تزيل منشورا لترامب و"تويتر" تحذر منه

حذفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، منشورا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث ادعى فيه أن فيروس كورونا هو عبارة عن أنفلونزا موسمية، بينما حذرت منصة "تويتر" من منشوره ولم تقم بحذف التغريدة.

وكتب ترامب عبر "فيسبوك وتويتر"، قائلا: "موسم الأنفلونزا قادم! كل عام، على الرغم من اللقاح، يموت الكثير من الناس، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف. هل سنغلق البلاد بسبب هذا؟ لا، لقد تعلمنا أن نتعايش معها بنفس الطريقة التي نتعلم التعايش مع كوفيد"، مشيرا إلى أن "كوفيد-19" لا يكون قاتلا لأغلب السكان.

ووفقا لصحيفة "سي إن إن"، نقلا عن بيان صادر عن رئيس قسم العلاقات العامة في "فيسبوك"، آندي ستون، تم حظر هذا المنشور بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالتضليل حول "كوفيد-19".

بينما قامت شركة "تويتر" بتعليم تغريدة ترامب على أنها تنتهك قواعد الشركة في نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد"، لكنها لم تحذفها، معتقدة أنها "قد تكون ذات فائدة عامة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر مركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.