قطر وبريطانيا تناقشان إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره البريطاني، دومينيك راب، خلال اجتماعهما في العاصمة البريطانية، على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

القاهرة-. وقالت الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دومينيك راب وزير الخارجية والتنمية الدولية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حاليا إلى بريطانيا".

وتناول الوزيران خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب البيان.

وأضافت الخارجية القطرية أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".