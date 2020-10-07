أذربيجان تنفي استيرادها أسلحة من إسرائيل

صرح مدير إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الأذربيجانية، اللواء حسين محمودوف، بأن أذربيجان لم تستورد أسلحة من إسرائيل.

باكو - سبوتنيك . وردا على سؤال حول احتمال توريد أسلحة إسرائيلية إلى أذربيجان. قال محمودوف لوكالة " سبوتنيك ": "ليس لدي مثل هذه المعلومات. أقول مرة أخرى - إن جيشنا مجهز بشكل كاف. ونقوم بتنفيذ هذه العملية بنجاح. وفي الوقت الحالي، لا يتم تنفيذ مثل هذه التوريدات".

يذكر أنه سبق وصرحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، بأن البلاد تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور بسبب قيام هذه الدولة بتزويد أذربيجان بالسلاح.

هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.