بعد اتفاق السلام... أول سفينة شحن إماراتية تصل ميناء حيفا الإسرائيلي

كشف مندي زلتسمان، مدير ميناء حيفا، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل.

القدس- سبوتنيك. وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية فإن أول سفينة شحن إماراتية، التي تحمل اسم "م س سي باريس" ستدخل ‫ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل".

وجاءت تصريحات زلتسمان، خلال لقاء أجراه عبر الفيديو كونفرنس، مع مسؤولين كبار في مجال الموانئ من ‫أبو ظبي و‫دبي والهند وسريلانكا".

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الشهر الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أبا الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

ويعد هذا أول اتفاق تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.