الملايين تنهال على سد النهضة من خارج إثيوبيا.. من يدفع هذه الأموال

أعلنت وكالة المغتربين الإثيوبية أنها جمعت ما يزيد عن 48 مليون بير إثيوبي وهو ما يعادل مليون و250 ألف دولار من أجل بناء سد النهضة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، الأربعاء، قالت المديرة العامة لوكالة المغتربين الإثيوبية سيلاماويت داويت، إن المغتربين لديهم حماس أكثر من أي وقت مضى لدعم سد النهضة، خاصة بعد ملء المرحلة الأولى منه.

ومن إجمالي المبلغ المجموع، تم تسليم ما يزيد عن 20 مليون بير، بينما تم التعهد بتقديم 28 مليون بير.

وأوضحت المديرة أن الوكالة لديها خطة لجمع 200 مليون بير خلال السنة المالية الإثيوبية.

وأضافت أن "الوكالة تستغل الفرصة المتاحة لجمع الأموال من خلال إطلاق حملة خاصة بالتعاون مع البعثات والسفراء. وتخطط لجمع 200 مليون بير وسيكون هذا أكبر مبلغ يتم تحصيله منذ بدء السد".

وقدم المغتربون الإثيوبيون نحو 71 مليون بير في آخر السنة المالية الإثيوبية لدعم بناء السد.

وأوضحت المديرة العامة أن الوكالة تعمل على إنشاء منتديات للمغتربين لنشر الوعي بين المجتمع الدولي حول حق إثيوبيا في إكمال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وكذلك الاستفادة من نهر النيل.