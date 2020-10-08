البرتغال تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة، حدد الأطباء في البرتغال 1278 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، واستناداً إلى هذه الإحصاءات فتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ 10 نيسان/أبريل الماضي، عندما تجاوز عدد الحالات المكتشفة خلال 24 ساعة الألف حالة، حيث سجلت 1516 إصابة.

وفي المجموع، ومنذ بداية الوباء في البرتغال، تم تسجيل 82534 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 28967 نشطة.

وأوضح البيان أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة، توفي 10 مرضى بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 2050 منذ بداية الوباء، وتماثل للشفاء ما مجموعه 51517 مريضا خلال فترة انتشار الوباء.