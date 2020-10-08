تركيا تعلن إجراء مناورات ما بين 13-16 أكتوبر في البحر الأسود

أصدرت تركيا تنبيها دوليا عن إجراء مناورات عسكرية في سينوب بمنطقة البحر الأسود في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وفقا لما ذكرته إدارة المحيطات البحرية في البلاد.

كما ذكرت "سبوتنيك - تركيا" يوم الثلاثاء، أن الجيش التركي نشر أنظمة دفاع جوي روسية من طراز S-400 في مقاطعة سامسون على البحر الأسود. ونشرت الوكالة لقطات عن شهود عيان لقافلة من المركبات العسكرية

تحمل مكونات إس -400 متوجهة إلى مقاطعة سينوب المجاورة، حيث من المتوقع اختبارها.

هذا وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400، والتي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات، إلا أن تركيا رفضت تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من منظومة إس -400.