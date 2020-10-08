إصابة مدون روسي و3 صحفيين بقصف استهدف مدينة شوشي في إقليم قره باغ

تتواصل الاشتباكات في قره باغ، وتتوالى التصريحات عن حصيلة الخسائر البشرية والإصابات التي كان أحدث إحصاءاتها 3 صحفيين ومدون روسي.

فقد أكد ممثلو مركز الإعلام التابع للحكومة الأرمينية إصابة عدد من الصحفيين بجروح بقصف على قره باغ.

وكتب رئيس المركز هوفانيس موفسيسيان على "فيسبوك" "أصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال قصف في شوشي... ووفقا للمعلومات الأولية الواردة من ستيباناكيرت، كان من بينهم صحفي روسي، وحالته تستدعي أن يخضع لعملية جراحية.

وأعلن المكتب الصحفي لقره باغ، اليوم الخميس، أن المدون الروسي يوري كوتيونوك أصيب في قصف استهدف مدبنة شوشي بإقليم قره باغ.

وقال ممثل المكتب لوكالة "سبوتنيك": "أصيب المدون الروسي والمراسل الصحفي يوري كوتيونوك، وحالته حرجة".

بدوره أعلن مفوض حقوق الإنسان في إقليم قره باغ، أرتاك بيغلاريان، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة صحفيين نتيجة لقصف القوات الأذربيجانية لمدينة شوشي بالإقليم.

وكتب بيغلاريان، في تويتر: "استأنفت أذربيجان قصف كاتدرائية كازانتشيتسوتس في شوشي، وأصيب ثلاثة صحفيين كانوا يصورون آثار القصف السابق. إنه هجوم متعمد على الكنيسة والصحفيين، حيث كانت تراقبهم طائرة مسيرة".

هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/ سبتمبر الفائت.

وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.