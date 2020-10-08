"مضيعة للوقت"... ترامب يمتنع عن مناظرة افتراضية مع بايدن

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار مرض "كوفيد-19" في ضوء إصابة الرئيس، وقال ترامب إنه في حالة جيدة تسمح له باستئناف التجمعات الانتخابية.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس بيزنس نيوز": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية ، فهذا ليس ما تكون عليه المناظرة... تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة... هذا أمر سخيف ثم يقطعون عنك الصوت وقتما يريدون".

يمثل قرار ترامب أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتقدم بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكنها تظهر أيضا منافسة قوية في العديد من الولايات التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.

وجرت مناظرة مساء أمس الأربعاء بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الخميس، بحسب "رويترز": إنه "سيتبع توصيات لجنة المناظرات، وأوضح بايدن أنه لا يعرف الإجراء الذي سيتخذه إذا رفض ترامب المشاركة".

وأضاف بايدن لا نعرف ماذا سيفعل الرئيس. يغير رأيه كل ثانية.

وحتى قبل الإصابة، واجه ترامب انتقادات بسبب تعامل إدارته مع الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي، وهو أعلى عدد وفيات من أي بلد في العالم، وأدى لخسارة الملايين لوظائفهم.

وأعاد كشف ترامب يوم الجمعة الماضي عن إصابته بالفيروس الأزمة إلى صميم السباق. فقد أمضى الرئيس البالغ من العمر 74 عاما ثلاثة أيام في مستشفى بولاية ماريلاند تلقى خلالها أنواعا مختلفة من العلاج.

يذكر أن المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بين الاثنين كانت قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، وقد شهدت حالة من الفوضى إذ قاطع الرئيس الجمهوري بايدن والمحاور طوال الوقت.