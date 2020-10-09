الإعصار دلتا يتجه صوب ساحل لويزيانا الأمريكية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار دلتا من الفئة 3 يتجه نحو جنوب غرب ولاية لويزيانا، وقد يتسبب في حدوث عواصف على طول أجزاء من ساحل الخليج الشمالي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإعصار حاليا على بعد حوالي 250 ميلا (400 كم) من جنوب مقاطعة كاميرون في ولاية لويزيانا، والسرعة القصوى للرياح بلغت 120 ميلا في الساعة (195 كم / ساعة)، ويمكن أن تضعف ببطء مع اقترابها من الساحل الشمالي للخليج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وذلك بحسب المركز الوطني.

Tracking Hurricane Delta and What It Means For Us https://t.co/nC7cRXnzqG pic.twitter.com/NwjVT45F71 — The Kentucky Times (@KYTNews) October 9, 2020

​ودلتا هو الإعصار الخامس والعشرون في موسم الأعاصير الأطلسية الذي يبدأ من الأول من يونيو حزيران وينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.