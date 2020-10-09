لأول مرة بعد إطلاق سراحه.. رئيس قيرغيزستان السابق يخرج أمام المتظاهرين في بيشكيك.. فيديو

ذكرت "سبوتنيك" قيرغيزستان أن الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، ولأول مرة بعد إطلاق سراحه من قبل المتظاهرين، ظهر في تجمع حاشد في بيشكيك.

وجاء في البيان أن "الرئيس القيرغيزي السابق أتامباييف والسياسي أوموربيك بابانوف غادرا مبنى ميديفوروم في بيشكيك للقاء المحتجين".

في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، اندلعت احتجاجات حاشدة في قيرغيزستان احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استولى أنصار أحزاب المعارضة امبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، وأصيب أكثر من 1.2 ألف شخص في الاشتباكات وقتل واحد.

على إثر ذلك، استقال رئيس الوزراء القيرغيزي كوباتبك بورونوف، ودعت المعارضة مرارًا إلى الحوار، لكن حتى الآن لم تجر أي مفاوضات رسمية.

هذا وأعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القيرغيزية، غولنارا جوراباييفا، يوم الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلادن وذلك على خلفية الاحتجاجات.