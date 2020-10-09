سويسرا تدرج روسيا على قائمة الدول التي يخضع القادمون منها للحجر الصحي

أعلن مكتب الصحة العامة الاتحادي السويسري، اليوم الجمعة، إدراج عدد من الدول على قائمة الدول التي يخضع القادمون منها للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

جنيف – سبوتنيك. يشار إلى أن الأشخاص القادمين من روسيا، وكندا، وجورجيا، وإيران، والأردن، وسلوفاكيا وتونس، سيخضعون لحجر صحي مدته 10 أيام اعتباراً من 12 تشرين الأول/ أكتوبر.

هذا وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، يوم الأربعاء الماضي، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل نيسان/ أبريل.

في مواجهة معاودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، تشدد دول عدة في العالم القيود المفروضة لمواجهة انتشار الوباء.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ35 مليوناً. ووفق معطيات موقع "وورلد ميتر" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. وتسبب الوباء بوفاة ما لا يقل عن 1.041.537 شخصاً في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر / كانون الأول، بحسب الموقع نفسه.

وفي ضوء هذه الأرقام، قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، إن 10 في المئة تقريباً من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا، ممّا يترك الغالبية العظمى من السكان عرضةً للإصابة بالمرض.