بسبب كورونا... إيران تغلق الأماكن العامة ومستشفياتها لا تقبل إلا الطوارئ

مدد حاكم طهران إغلاق الأماكن العامة في العاصمة، بحسب أنها الأكثر تضررا من كورونا، فيما أعلن إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني اليوم عن أن مستشفيات إيران لن تقبل إلا الحالات الطارئة فقط، ولم يتضح إن كان قرار نائب وزير الصحة خاصا بمستشفيات طهران فقط أم أنه يسري على عموم إيران بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية قول حريرجي "بسبب العدد الكبير من مرضى كوفيد-19 ... غير مسموح بدخول مرضى الحالات غير الطارئة حتى إشعار آخر".

وكان هنك قرار في الثالث من أكتوبر الجاري بإغلاق المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم في طهران لمدة أسبوع ومدد حاكم المدينة هذا الإجراء أسبوعا آخر اليوم الجمعة.

وحث حريرجي ومسؤولون إيرانيون آخرون الإيرانيين على عدم حضور دفن محمد رضا شجريان وهو أبرز موسيقي إيراني بعد أن تجمعت حشود كبيرة من جمهوره خارج المستشفى الذي توفي فيه بالسرطان في طهران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد سجلت 210 حالة وفاة بكوفيد-19 اليوم الجمعة وهو عدد يقل قليلا عن الرقم القياسي المسجل يوم الأربعاء والبالغ 239 ليصبح إجمالي عدد الوفيات 28098.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إنه تم تسجيل 4142 إصابة جديدة مؤكدة مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 492378.

وظلت بعض المتاجر والمطاعم مفتوحة في طهران هذا الأسبوع وقال أصحابها للتلفزيون الرسمي إنهم لم يتلقوا أمرا بإغلاقها.

وكان وضع الكمامة إلزاميا في المتاجر لكنه سيكون واجبا في أي مكان عام ابتداء من غد السبت بحسب مسئولين.

وكانت دول أخرى قد أصدرت أوامر مماثلة في بداية الجائحة لكن هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها إيران ذلك، فيما وصفت وزارة الصحة الوضع بأنه موجة ثالثة من الجائحة.