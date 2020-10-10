عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني يقدم اقتراحا للسعودية بشأن "قضية خاشقجي"

دعا البرلمان الإيراني، اليوم السبت، "وزير خارجية السعودية إلى تقديم الردود وكشف الملابسات عن حادث قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بدلا من التطرق إلى الاتفاق النووي".

وأشار عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إلى تصريح وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان حول الاتفاق النووي، موضحا أنه "لو طالع هذا الوزير الأخبار ذات الصلة بالاتفاق النووي لفهم أن إيران الإسلامية التزمت بتعهداتها وفي المقابل لم تلتزم البلدان الأخرى الموقعة بتعهداتها وفق الاتفاق"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع سليمي، "ينبغي تذكير الوزير السعودي أن أمريكا، هي التي انتهكت الاتفاق الدولي وانسحبت منه بشكل أحادي لذلك ينبغي له اكتساب قليل من المعلومات حول الاتفاق قبل إطلاق وجهات النظر".

واقترح البرلماني الإيراني، على "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكشف عن ملابسات حادث قتل الصحفي جمال خاشقجي بدلا من التطرق إلى موضوع الاتفاق النووي وانتهاك الالتزامات".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان طالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة للاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا ترى فيها المملكة أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، مشيرا إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.