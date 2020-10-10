طالبان: عندما سمعنا عن إصابة ترامب بكورونا شعرنا بالقلق على صحته

قالت حركة طالبان الأفغانية إنها تؤيد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، معتبرة أن إدارته لا تريد أن تصبح "شرطي العالم، لكن أولوياتهم هي أمريكا".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مقابلة هاتفية لشبكة "CBS News": "نأمل أن يفوز (ترامب) في الانتخابات وينهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".

وأعربت الحركة عن بعض القلق بشأن إصابة ترامب بفيروس كورونا. وقال زعيم بارز آخر في طالبان للشبكة: "عندما سمعنا عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، شعرنا بالقلق على صحته، لكن يبدو أنه يتحسن".

من جانبه، قال المتحدث باسم حملة ترامب، تيم مورتو، السبت، إنهم "يرفضون" دعم طالبان. وقال مورتو "على طالبان أن تعلم أن الرئيس سيحمي دائما المصالح الأمريكية بأي وسيلة ضرورية".

وأشارت طالبان إلى أن توجه ترامب بشأن "أمريكا أولاً" يعجبها جدا، وقال مجاهد "إنه شعار ترامب منذ البداية، أنهم (أمريكا) ليسوا رجال شرطة للعالم ولا يريدون علما ونشيدا واحدا للكرة الأرضية، لكن أولوياتهم هي أمريكا".

وأشاد عضو بارز آخر في حركة طالبان بنزاهة الرئيس، قائلا: "بصراحة، كان ترامب أكثر صدقا معنا بكثير مما كنا نظن، حتى أننا فوجئنا بعرضه لقاء طالبان في كامب ديفيد".

وفي عام 2019، كشف الرئيس ترامب أنه دعا حركة طالبان لإجراء محادثات سلام في كامب ديفيد - قبل أيام من الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال العضو البارز في طالبان:

"قد يكون ترامب سخيفا بالنسبة لبقية العالم، لكنه رجل عاقل وحكيم بالنسبة لطالبان".

ويرتكز حماس طالبان تجاه ترامب على الهدف الذي يتشاركونه معه في إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 19 عامًا من الحرب - وهو أحد وعود الرئيس ترامب.

ويوجد حاليا في أفغانستان أقل من 5000 جندي أمريكي، وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن هذا العدد سينخفض ​​إلى 2500 بحلول العام المقبل.

ووقعت إدارة ترامب اتفاقية تاريخية مع طالبان في فبراير/شباط الماضي ، حددت بموجبه الولايات المتحدة وحلفاؤها جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية بحلول ربيع عام 2021.