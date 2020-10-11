مقتل وإصابة عشرات العسكريين والمواطنين بانفجار عبوة في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، عن سقوط عشرات القتلى والجرجى بين صفوف العسكريين والمواطنين في عبوة ناسفة استهدفت طريقا استراتيجيا في أفغانستان.

وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها أن عشرة جنود من الجيش الوطني الأفغاني وثلاثة مدنيين قتلوا بالانفجار وأصيب ثلاثة أخرون.

وبحسب المصادر فإن الانفجار استهدف قافقة عسكرية ومدنية على طريق المؤدي إلى مقاطعة ساري بول الأفغانية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.