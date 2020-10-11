أرمينيا تدين سياسية تركيا "الاستفزازية" في قره باغ

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان اليوم "ترعى تركيا الحملة الإعلامية والسياسية الأذربيجانية التي تهدف إلى تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه على مستوى وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت "تركيا تزود أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط بالإضافة إلى المعدات العسكرية والخبراء"، مشيرة إلى أن "مشاركة تركيا في العدوان العسكري على قره باغ مازال مستمرا".

وتابعت الخارجية الأرمينية "تركيا لا تتخلى عن موقفها المتمثل في زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها"، مؤكدة "ندين بشدة سياسة تركيا الاستفزازية في منطقتنا، ونقدر تعاون جميع القوى المهتمة باستقرار المنطقة".

هذا وفي الـ9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وصل وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي، وعقدا مع نظيرهما الروسي محادثات استمرت لأكثر من 10 ساعات. ونتيجة لذلك، اتفقت يريفان وباكو على وقف إطلاق النار في قره باغ وذلك اعتبارا من ظهر يوم الـ10 من تشرين الأول/ أكتوبر، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، والاتفاق أيضاً على تفاصيل محددة للهدنة. ومع ذلك، بدأ الطرفان، يوم أمس السبت، في اتهام بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار.