سلطات قره باغ تعلن مقتل 25 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال أسبوعين من القتال

أعلن مفوض حقوق الإنسان في إقليم قره باغ، أرتاك بيغلاريان، مقتل 25 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين منذ تجدد الاشتباكات في منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، منذ نحو أسبوعين.

ستيباناكيرت - سبوتنيك. وقال بيغلاريان، في بيان اليوم الأحد، "نتيجة قصف المناطق السكنية للمدنيين، لدينا إجمالي 25 قتيلا مدنيا من بينهم 9 نساء وطفل واحد، وما لا يقل عن 102 مصاب".

وأضاف بيغلاريان "أمس، دخلت مجموعة مخربة مدينة هادروت، وعرّضت السكان للرعب، وأحرقت عدة منازل وقتلت مدنيين اثنين، بالإضافة إلى ورود معلومات تتحدث عن مقتل شخصين آخرين".

كانت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان قد تجددت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.

وفجر أمس السبت أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.