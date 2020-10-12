لندن...اعتقال 31 مشتبها بهم في عملية ضد انتهاكات جنسية بحق أطفال

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، توقيف 31 شخصا في العاصمة لندن، للاشتباه بمعاينتهم آلاف الصور عبر الإنترنت تظهر انتهاكات جنسية في حق أطفال.

وقالت قوة الشرطة الإقليمية المسؤولة عن الشرطة في معظم لندن "سكوتلاند يارد" في بيان إن "العملية التي نُفذت بين 28 سبتمبر/أيلول و3 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن توقيف "31 شخصا ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش". كما أتاحت العملية "حماية مئة طفل"، وفق موقع "إذاعة مونت كارلو الدولية".

وأضافت الشرطة أن "الشرطيين سيتعين عليهم حاليا في إطار التحقيق، تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة". ونفذت العملية خلية تابعة لشرطة "متروبوليتن بوليس" ترمي إلى التصدي للانتهاكات الجنسية في حق الأطفال عبر الإنترنت، وهي تضم أكثر من 200 شرطي متخصص.