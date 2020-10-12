الصين تفحص الملايين بعد اكتشاف ست إصابات كورونا جديدة في تشينغداو

قالت سلطات مدينة تشينغداو الصينية إنها ستجري فحوصات فيروس كورونا على كل سكان المدينة البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بعد اكتشاف ست حالات جديدة.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في المدينة القول إن الأمر سيستغرق خمسة أيام.

وكانت الصين قد احتوت الوباء لأشهر عدة على أراضيها بفضل ضوابط صارمة وفرض وضع كمامات وإجراءات الحجر وتطبيقات لتتبع المصابين.

وتسجل الصين يوميا عددا قليلا من الإصابات الجديدة، كلها تكتشف لدى صينيين عائدين من الخارج ويوضعون في الحجر الصحي لدى وصولهم.

ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كوفيد-19. لكن بؤرة العدوى لم تعرف بعد.

وأعلن مجلس المدينة عن حملة فحص واسعة النطاق في خمس مناطق من تشينغداو "خلال ثلاثة أيام" وفي المدينة بكاملها "في غضون خمسة أيام".