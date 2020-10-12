تفكيك أكبر قنبلة في بولندا ألقتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية

باشر فريق من الغواصين في البحرية البولندية، في تفكيك أكبر قنبلة تم العثور عليها من بقايا الحرب العالمية الثانية، في عملية تستمر لمدة 5 أيام.

وقالت البحرية على حسابها في "فيسبوك" إن قنبلة تالبوي التي أطلق عليها اسم "قنبلة الزلزال" استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن حوالي 5400 كغ بما في ذلك 2400 كغ من المتفجرات، الأمر الذي أجبر ما يزيد على 750 شخصا على إخلاء منازلهم، وفق وكالة "رويترز".

وجرى العثور على هذه القنبلة في قناة بياست، التي تربط بحر البلطيق بنهر أودير، وأسقطها سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1945 في هجوم على السفينة لوتسو الحربية الألمانية.

وقالت متحدثة في شركة جاز- سيستم المشغلة للموقع: "لن تكون هناك شحنات أثناء تفكيك القنبلة"، مضيفة أن توقيت نزع فتيل القنبلة تم الاتفاق عليه بين الشركة والبحرية والسلطات المحلية.