تسجيل
12:30 GMT13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين

    قائد بحري إيراني: قادرون على توجيه صفعة قوية للأمريكيين

    © Sputnik . Said Tsarnaev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102273/78/1022737888_0:158:3076:1889_1199x675_80_0_0_2d6f8819f8138faaab1977ec4e3bb1a6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010131046820775-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86/

    قال الأدميرال حمزة علي كاوياني مساعد قائد القوة البحرية للشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني إن قوات بلاده تمتلك قدرة كبيرة للوقوف أمام التهديدات الأمريكية وتوجيه صفعة قوية لها.

    وشارك كاوياني، اليوم الثلاثاء، في مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ69 بعد عودتها إلى البلاد من المياه الدولية والحرة، وقال في تصريحات له: "من الميزات المهمة لهذه المجموعة البحرية هي العودة المقتدرة للمدمرة "سهند" الوطنية الصنع تماما بعد نحو 70 يوما من الإبحار، إلى البلاد ورسوها في ميناء بندر عباس وهو ما يمثل صفعة قوية للمتخرصين الذين كانوا يزعمون أن إيران غير قادرة على تصنيع المدمرات".

    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأسطول الأمريكي منذ بداية تحركه

    وشدد القائد العسكري على أن "قدرات وإرادة الشباب والمقاتلين في القوة البحرية تتجاوز صنع المدمرات (...) هذه هي القوة القادرة عبر الاعتماد على الذات، على الوقوف أمام تهديدات الأمريكيين وتوجيه صفعة قوية لهم"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    ولفت كاوياني إلى أن "القوة البحرية للجيش إلى جانب القوة البحرية للحرس الثوري اليوم تشكلان سلسلة دفاعية راسخة من شمال الخليج الفارسي إلى شمال المحيط الهندي والمياه الدولية وهي متواجدة باقتدار لصون مصالح ومنافع الشعب الإيراني".

    وقال إن تواجدنا في المياه الدولية نابع من تدابير القائد العام للقوات المسلحة وفي مسار صون مصالحنا الوطنية ويتم بصورة مستقلة ومن دون الاعتماد على الدول الأخرى وسنعزز تواجدنا الرائع في البحار في ظل التدابير المرسومة من قبل سماحــة القــائد في الخــطوة الثانية للثورة الإسلامية".

    وأشار إلى محلية جميع المعدات والأجهزة في السلاح، وقال: "جميع معداتنا وأجهزتنا تصنع وتستخدم بيد كوادرنا الثورية في القوة البحرية وهو ما يعد فخرا كبيرا".

    انظر أيضا:

    البحرية الإيرانية توجه رسالة تحذيرية... لا نخشى أي قوة في العالم
    الجيش الإيراني يعلن الاكتفاء الذاتي في مجالي القوة البحرية والصاروخية
    "إطلاق صواريخ أرض بحر"... الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء "المرحلة الأخيرة"
    تحرك مشترك للقوات البحرية والجوية والبرية الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان
    "انتظر الانتقام الشديد"... الحرس الثوري الإيراني يهدد حاكم البحرين
    قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأسطول الأمريكي منذ بداية تحركه
    الكلمات الدلالية:
    القوات البحرية الإيرانية, البحرية الإيرانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار في معرض لمنحوتة لاند جيني (Land Genie) في مدينة هانوي، فيتنام 11 أكتوبر 2020
    كورونا يترك بصمته في الفن المعاصر
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك