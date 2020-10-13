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    القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي

    الحرس الثوري الإيراني يكشف دوره الطبي في مواجهة كورونا

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في إيران، إنه وضع جميع إمكانيات الحرس الثوري ومنشآته الطبية لمساعدة الكادر العلاجي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

    وشارك سلامي، اليوم الثلاثاء، عبر فيديو كونفرانس، في اجتماع مع قادة الفيالق وقائد منظمة التعبئة ورئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية، وهو الاجتماع الأول للاستماع إلى التقارير حول الإجراءات التي اتخذها الحرس الثوري بعد المرسوم الأخير الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بتوفير الطاقة الاستيعابية القصوى للمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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    وأشار سلامي، على هامش الاجتماع، إلى أنه "بناءً على توجیهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، تم في الأيام الماضية الإبلاغ عن مهمة جديدة بمشاركة أقصى قدر من جميع إمکانیات ومنشآت القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

    وتابع: "بناءً على هذا المرسوم المبارك، نحن ملتزمون بتوفير جميع القدرات والمرافق الطبية التابعة للحرس الثوري بما في ذلك المستشفيات الثابتة والمتنقلة، ومرافق إنتاج وتوزيع الکمامات والحزم الصحية، والمشاركة في فحص وتعبئة المجتمع الطبي لمساعدة الكادر العلاجي المضحي والمتفاني".

    وأضاف القائد العام للحرس "أننا نحاول استخدام جميع إمكانیات المستشفيات وقدرات التعبئة الأخرى من أجل تحقیق هذا الهدف المهم".

    وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يتم تقديم المساعدات الإنسانية وتوزيع الحزم المعيشیة بشكل مستمر بهدف الحد من مشاكل المواطنين الذين يعانون من فیروس کورونا أو غیره.

    وقال سلامي: "إننا حولنا المرسوم المبارك للقائد العام للقوات المسلحة إلى مهمة، وسننفذها بكل ما أوتينا من قوة".

    وأوضح: "نعتزم استخدام كل هذه القدرات وتعبئتها بشكل منتظم بترتيبات جديدة لوضعها في خدمة اللجان الوطنية والمحلية في المحافظات لمكافحة كورونا في جميع أنحاء البلاد".

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    الحرس الثوري الإيراني, قائد الحرس الثوري, الحرس الثوري
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