بيسكوف: التعاون بين روسيا والسعودية لاستقرار سوق النفط أثبت فعاليته

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين موسكو والرياض بشأن استقرار سوق النفط فعّال، ويبقى على أجندة اتصالات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، محمد بن سلمان.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء:

"بطبيعة الحال، فإن الوضع في أسواق النفط عادة ما يكون على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس والملك وولي العهد (المملكة العربية السعودية). لقد أثبت التعاون بين روسيا والسعودية فعاليته على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. ولا يزال هذا الموضوع على أجندة الاتصالات الروسية السعودية".

وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا أمس الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، سوق الطاقة وأهمية العمل المشترك.

وفي وقت سابق، أعرب بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي عن ارتياحهما لكيفية تنفيذ صفقة "أوبك+"، كما بحثا المسائل المتعلقة بالإعداد للقاء مجموعة العشرين المزمع عقده في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.